ΠΟΕΔΗΝ: 125 υγειονομικοί θετικοί στον κορονοϊό

Ο ιός "χτυπάει" κέντρα υγείας, αλλά και ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.

Τον κώδωνα κινδύνου για τους υγειονομικούς κρούει εκ νέου η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία αναφέρει ότι 125 εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας νοσούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα, 500 βρίσκονται σε καραντίνα, έξι νοσηλεύονται με πνευμονία, ενώ ένας έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Καστοριάς. «Ο ιός κτυπάει συναδέλφους και σε κέντρα υγείας τα οποία αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Νοσούν και ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί. Συνάδελφοι, που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, τίθενται σε καραντίνα χωρίς να τους γίνεται εργαστηριακός έλεγχος» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σημειώνει δε ότι στο μαιευτήριο «Έλενας Βενιζέλου» βρέθηκε χθες να νοσεί άλλη μια νοσηλεύτρια από τα ΤΕΠ, ενώ εννέα συνάδελφοί της βρίσκονται σε καραντίνα. «Δούλευε μέχρι χθες το πρωί. Είναι μεγάλη η ανησυχία λόγω λάθος χειρισμών και από την έλλειψη μασκών» πρόσθεσε.

Ο κ. Γιαννάκος κάνει επίσης γνωστό ότι στο νοσοκομείο Αγία Όλγα άλλη μια νοσηλεύτρια νοσεί λόγω ενός περιστατικού που «ξέφυγε» και νοσηλεύτηκε σε κοινό θάλαμο. «Τώρα που υπάρχει διασπορά στη κοινότητα. Έχουμε συχνά περιστατικά κορονοϊού στα Κέντρα Υγείας που ξεγελάνε με τα συμπτώματα που εμφανίζουν και δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοια περιστατικά. Το κέντρο υγείας Μαδύτου Θεσσαλονίκης έκλεισε για μια εβδομάδα. Δύο συνάδελφοι νοσούν και 35 υπάλληλοι βρίσκονται σε καραντίνα» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και έκανε γνωστό ότι σε Λέσβο, Ξάνθη και Θεσσαλονίκη υπάρχουν κλειστά Κέντρα Υγείας.

«Πάνω από 120 συνάδελφοι αυτή τη στιγμή σε καραντίνα από τα κέντρα υγείας. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει στην είσοδο διαλογή ασθενών λόγω έλλειψης προσωπικού και υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προστατευτικού υλικού» αναφέρει και σημειώνει ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό και δύο ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί της περιοχής.

«Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τις ελλείψεις μασκών και στολών υψηλής προστασίας. Την αδυναμία εργαστηριακών ελέγχων σε συναδέλφους που έχουν εκτεθεί λόγω έλλειψης αντιδραστήρων και την μείωση των ημερών καραντίνας από 14 στις 7. Δεν είναι εικόνες αυτές όπως στο νοσοκομείο Έδεσσας που συνάδελφοι φορούν σακούλες σκουπιδιών στα πόδια αντί για ποδονάρια και με απλή μάσκα περιθάλπουν περιστατικά κορονοϊού. Το μεσημέρι χθες μετά τις διαμαρτυρίες και την επικοινωνία μας με το διοικητή της Υπε έφθασε υλικό και βελτιώθηκε η κατάσταση. Που είναι όλες αυτές οι δωρεές υλικών;» διερωτάται ο κ. Γιαννάκος.