Πολιτική

Γεραπετρίτης: δεν έχει εξεταστεί η μείωση μισθών στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας.

Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση μίλησε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Παράλληλα ο υπουργός απαντά αναφορικά με τους φόβους που εκφράζονται για την περιστολή δημοκρατικών και προσωπικών ελευθεριών, ενώ ξεκαθαρίζει και θέμα με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι «η κυβέρνηση παρά την ένταση των στιγμών δεν έκανε καμία έκπτωση στη δημοκρατική λογοδοσία. Εξάλλου πάντοτε λειτουργούν τα θεσμικά αντίβαρα που προβλέπονται, όπως είναι η Βουλή, η οποία κυρώνει τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εκδίδονται για τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που τις εκδίδει τις πράξεις και η τελικά τα δικαστήρια».

Αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα τόνισε πως «το Σύνταγμα προβλέπει ότι επιτρέπονται περιορισμοί στην κίνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας».

«Υπό το φως αυτό», συμπλήρωσε, «όλα τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν αναγκαία και αναλογικά για την εξυπηρέτηση ενός υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος».

Για τους μισθούς του δημόσιου τομέα είπε, «Θέμα περικοπής των μισθών στο δημόσιο δεν έχει εξεταστεί από την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουμε φροντίσει ώστε οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης, όπως είναι το προσωπικό των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ και της πολιτικής προστασίας, να λάβουν ένα πρόσθετο οικονομικό στήριγμα... Εξάλλου οι δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν στην πλειονότητά τους λειτουργούν».