Τσίπρας: Χρειάζεται ένα γενναίο πακέτο μέτρων για τον Τουρισμό

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τηλεδιασκέψεις με φορείς του Τουρισμού, από τους οποίους ενημερώθηκε για τις επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, ο πρόεδρος της FedHATTA, και η τομεάρχης τουρισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον Τουρισμό και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για την τουριστική δραστηριότητα.

Ο τουρισμός, που αποτελεί πάνω από το 20% του ΑΕΠ, πλήττεται σημαντικά, με τις καλύτερες προβλέψεις να δείχνουν σταδιακή ανάκαμψη στο 2ο εξάμηνο του έτους.

Κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος τουριστικής δραστηριότητας με άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα τους, καθώς οι απώλειες μόνο για το τρίμηνο Μάρτιος-Μάιος θα είναι πάνω από 2,17 δις ενώ οι χαμένες θέσεις εργασίας είναι πάνω από 38.000.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως χρειάζεται ένα γενναίο πακέτο μέτρων στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων, όχι στην αποσπασματική λογική του «βλέποντας και κάνοντας» που υιοθετεί η Κυβέρνηση.

«Η Ελλάδα είναι ουραγός στο μέγεθος του πακέτου στήριξης της διάσωσης της ελληνικής οικονομίας συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ τα μέτρα στήριξης για την τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον τουρισμό είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκή», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόκρινε τη λογική της πρόληψης και της θωράκισης της οικονομίας παράλληλα με την προστασία του τουριστικού μας προϊόντος.





Συγκεκριμένα, πρότεινε:

Την ενίσχυση της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων με (άτοκο) κεφάλαιο κίνησης, με την εγγύηση του δημοσίου αλλά και άτοκα δάνεια, εκπτώσεις επί των επιτοκίων και ειδικά επενδυτικά προγράμματα.

Την αναβολή αποπληρωμής των δανείων και οφειλών στο δημόσιο.

Ταυτόχρονα στοχευμένη κατανομή πόρων στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στα πλαίσια της σχεδίασης και εξειδίκευσης του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 και αξιοποίηση των μέχρι τώρα αδιάθετων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 .

Παράλληλα χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές στήριξης για να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις: ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού από το κράτος, για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, με έμφαση σε προγράμματα νεολαίας, ειδικά σε ηλικίες μέχρι 30 ετών.

Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΤ και αναμόρφωση της στρατηγικής προβολής της χώρας.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να στηριχθούν μέσω της φιλοξενίας προσφύγων με ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αντί των υφιστάμενων camps με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.

«Επειδή η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια, είναι η ώρα για γενναία μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων», τόνισε.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό-Επισιτισμό, Γιώργο Χότζογλου, με τη συμμετοχή των Τομεαρχών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Τουρισμού, Κατερίνας Νοτοπούλου και Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, με θέμα τις επιπτώσεις του κορονοϊού στον Τουρισμό και την προστασία των εργαζομένων.

Ο κ. Χότζογλου κατέθεσε την αγωνία του για τη στήριξη των εργαζομένων στον κλάδο του Τουρισμού-Επισιτισμού, καθώς αυτήν τη στιγμή παραμένουν εκτός ρύθμισης και παντελώς ακάλυπτοι 25.000 εργαζόμενοι στον Επισιτισμό–Τουρισμό.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ειδικού σχεδίου προστασίας για τους εργαζόμενους, που αποτελούν την “ψυχή” της ελληνικής φιλοξενίας που θα συμπεριλαμβάνει άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης, καθώς και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο μέχρι το 2021 που προβλέπεται να επανέλθει η ομαλότητα στον Τουρισμό.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως χρειάζεται ειδική μέριμνα του ΟΑΕΔ για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό, οριζόντια, χωρίς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως τρόπου λήξης της συμβάσεως, για να συμπεριληφθούν οι 25.000 εποχικοί που έμειναν εκτός μέτρων, καθώς και να υπάρξει αναλογική μέριμνα για όλους τους κλάδους εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, όπως οι ξεναγοί.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η πλήρης καταβολή από το κράτος μισθών και δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, όπως στις άλλες χώρες της Ε.Ε. και να μειωθεί έγκαιρα ο απαραίτητος αριθμός ενσήμων για να λάβουν το επίδομα ανεργίας.

Τέλος ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων.

«Αναγκαία είναι και η άμεση, ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων με προϋπόθεση τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση του Τουρισμού. Πιστεύουμε στους ανθρώπους του Τουρισμού, τους χρειαζόμαστε και η προστασία τους είναι ευθύνη της Πολιτείας», τόνισε.