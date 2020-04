Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Κυριακή με καταιγίδες και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές

Ύφεση της κακοκαιρίας αναμένεται στην δυτική Ελλάδα. Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κατά τόπους πυκνές στην κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 7 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 9 και από το απόγευμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Καβάλας, διαπιστώνει την ύπαρξη Φόμοψης. Η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Ο μύκητας προσβάλει την ετήσια βλάστηση, βλαστούς φύλλα και βότρης, κυρίως όμως προσβάλει τη βάση της βέργας και τα μεσογονάτια διαστήματα, όπου παρατηρούνται καφέ έως μαύρες νεκρωτικές κηλίδες που εξελίσσονται σε νεκρώσεις, έλκη και επιμήκη σχισίματα.

Η προσβολή γίνεται την άνοιξη κατά την δημιουργία των νέων βλαστών. Σε έντονες προσβολές οι βέργες γίνονται εύθραυστες και σπάζουν εύκολα Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν αυτή την περίοδο ευνοούν την έξοδο σπορίων και τη διασπορά τους (κυρίως οι βροχοπτώσεις). Η δράση του μύκητα αναστέλλεται την καλοκαιρινή περίοδο και επανέρχεται το φθινόπωρο.

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή 1 – 3 προληπτικών ψεκασμών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ευαισθησία της ποικιλίας. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται στην έκπτυξη των οφθαλμών, ο δεύτερος μετά το σχηματισμό του πρώτου φύλλου και ο τρίτος στο στάδιο των 2-3 φύλλων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

