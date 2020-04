Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ορισμός Ελεγκτικής Επιτροπής για τις χρηματικές δωρεές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ανταπόκριση δωρητών στις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δωρητές έχουν ανταποκριθεί και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται, στις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συσταθεί μια ταχεία και διαφανής διαδικασία αποδοχής όλων των δωρεών, τόσο σε είδη νοσοκομειακού εξοπλισμού, όσο και χρηματικών δωρεών.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, «ευχαριστεί όλους τους δωρητές που καθημερινά και γενναιόδωρα προσφέρουν για την αγορά εξοπλισμού, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και μέσω χρηματικών δωρεών για την αγορά των αναγκαίων ειδών».

Για την επίσπευση των διαδικασιών, συστήνεται τριμελής Επιτροπή ελέγχου και λογοδοσίας αξιοποίησης χρηματικών δωρεών, με επικεφαλής τον τέως πρόεδρο του ΣτΕ, Σωτήρη Ρίζο, και μέλη τον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Ιατρικής, Χρήστο Κίττα και τον Καθηγητή Management & Human Resources του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Μπουραντά.

Για την άμεση αξιοποίηση των χρηματικών δωρεών η διαδικασία είναι η εξής όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν δήλωση χρηματικής δωρεάς στο Υπουργείο Υγείας και στο e-mail yygeias@gmail.com, με σκοπό την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, για χρήση, από όλες οι δομές Δημόσιας Υγείας.

η δήλωση δωρεάς εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και ορίζεται η ΙΦΕΤ ΑΕ ως αποδέκτης της χρηματικής δωρεάς, που υλοποιεί την προμήθεια σε αναγκαία υλικά.

τα είδη εξοπλισμού αποδίδονται προς τις ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία.