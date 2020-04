Κόσμος

Ο κορονοϊός “θερίζει” στην Πορτογαλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Δεν υπάρχει φως στο τούνελ», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορoνοϊού στην Πορτογαλία ξεπέρασαν για πρώτη φορά σήμερα το όριο των 10.000 ατόμων, με την υπουργό Υγείας Marta Temido να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ενισχύσουν τη μάχη τους κατά της πανδημίας καθώς ακόμα «δεν υπάρχει φως στο τούνελ».

«Η μάχη δεν είναι ένα σπριντ 100 μέτρων, αλλά ένας μακρύς μαραθώνιος», είπε σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το Reuters. «Τώρα είναι η ώρα να ισορροπήσουμε τον φόβο και το κουράγιο, το κουράγιο να μείνουμε σπίτι, να συνεχίσουμε να βοηθούμε άλλους, να τους ζητήσουμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε».

Η Πορτογαλία έχει 10.524 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και 266 θανάτους, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να αναμένουν η επιδημία να σταθεροποιηθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Σημειώνεται πως την Πέμπτη η Πορτογαλία παρέτεινε κατά άλλες 15 ημέρες την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυστηροποίησε τα μέτρα περιορισμού των κινήσεων, ιδιαίτερα λόγω του Πάσχα.