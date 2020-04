Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Κέα για ελέγχους σε αιτούντες άσυλο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων για τους πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα μας μετά την έναρξη της πανδημίας.

Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετέβη στην νήσο Κέα όπου διαμένουν προσωρινά 176 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

Η επιχείρηση διεξήχθη ομαλά και οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τους πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν στην χώρα μας από την έναρξη της επιδημίας και έπειτα.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο περιορισμού της νόσου COVID-19, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.