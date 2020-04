Κοινωνία

Ευχές από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε με τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου και ζήτησε να τις μεταφέρει στον Μακαριώτατο.

Την αδελφική συμπαράσταση και τις εγκάρδιες ευχές του για την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου εξέφρασε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Παναγιώτατος επικοινώνησε, νωρίτερα, το μεσημέρι, με τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο και του ζήτησε να μεταφέρει στον Μακαριώτατο, ο οποίος αναρρώνει, την αυτονόητη συναντίληψη και το αμείωτο ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας προς το σεπτό πρόσωπό του.