Κόσμος

Βρετανία: “Θερίζει” ο κορονοϊός - Πέθανε 5χρονο αγοράκι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερους από 700 νεκρούς σε διάστημα 24 ωρών.

Ένα πεντάχρονο αγοράκι πέθανε, έχοντας νοσήσει από τον νέο κορονοϊό, στη Βρετανία, με τη χώρα να καταγράφει 708 νέους θανάτους από COVID-19 σε διάστημα μίας ημέρας, ένα νέο αρνητικό ρεκόρ, βάσει του οποίου το σύνολο των νεκρών από τη νόσο ανέρχεται πλέον σε 4.313.

Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά αρνητικό ρεκόρ ημέρας. Την Παρασκευή, ανακοινώθηκαν 684 νέοι θάνατοι, έπειτα από μια αύξηση 569 θανάτων την Πέμπτη, 563 την Τετάρτη και 381 την Τρίτη.

Μεταξύ των θανάτων που έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία, όπως διευκρινίζουν οι Aρχές, 637 ασθενείς ηλικίας 5-104 ετών έχουν πεθάνει στην Αγγλία. Οι 40 εξ αυτών (ηλικίας 48-93 ετών) δεν είχαν κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, που να ήταν γνωστό.

Συνολικά, 41.903 κρούσματα έχουν καταγραφεί, ήτοι 3.735 περισσότερα σε μία ημέρα.