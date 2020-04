Κοινωνία

Ιερώνυμος στον ΑΝΤ1: η Εκκλησία προσαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη – Δεν υπάρχει “έκπτωση” για την Θεία Κοινωνία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος για την διακοπή της συμμετοχής πιστών στις λειτουργίες και για το Άγιο Φως. Τι απαντά στις “ακραίες” θέσεις κληρικών και Μητροπολιτών και όσους μετέχουν στην "μάχη με τον κορονοϊό", Ποιό μήνυμα στέλνει στους πιστούς.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, κάλεσε τους πιστούς να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε εκκλησίες, παραθέτοντας τα λόγια του Χριστού, «είσελθε εις το ταμείο σου».

Ο κ. Ιερώνυμος επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Κυβέρνηση, ενώ κάλεσε τους πιστούς σε αυτοέλεγχο και αυτοκριτική. «Εκκλησία και Πολιτεία, πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουν την πανδημία», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τα παράπονα κληρικών και πιστών για τους περιορισμούς στον εορτασμό του Πάσχα, δηλαδή τις λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών και την προσευχή στο σπίτι την ώρα της Ανάστασης, είπε ότι «η εκκλησία έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη».

Συμπλήρωσε δε, πως ότι γίνει, δε θα γίνει από φόβο ή ευχαρίστηση, αλλά από αγάπη για το συνάνθρωπο.

Διευκρίνισε ότι η Πολιτεία δεν έχει λόγο για τη Θεία Κοινωνία, αλλά έχει λόγο για τις δημόσιες συναθροίσεις. Αφού ξεκαθάρισε πως για την Εκκλησία δεν υπάρχει "έκπτωση" στη Θεία Κοινωνία, επεσήμανε ότι κάποιος που θέλει να μεταλάβει χωρίς να υπολογίζει ότι μπορεί να κολλήσει τον συνάνθρωπο του, είναι εγωιστής.

Σε ότι αφορά το Άγιο Φως και τον φόβο συναθροίσεως πιστών με τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, θύμισε ότι παλιότερα, το Άγιο Φως προερχόταν από το καντήλι της Αγίας Τράπεζας κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει Άγιο Φως δεύτερης κατηγορίας, κι αυτό που προέχει είναι να μην εξαπλωθεί η πανδημία του κορονοϊού.

Αυστηρός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος με κάποιες δηλώσεις κληρικών που ήταν ξεκάθαρα εκτός γραμμής, λέγοντας πως «κάποιοι ιερείς δημιουργούν ερωτηματικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους».

Ο κ. Ιερώνυμος έστειλε μήνυμα ελπίδας στους πιστούς, τονίζοντας ότι θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα και θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ερωτηθείς για την προσφορά της Εκκλησίας στη μάχη με τον κορονοϊό, είπε μεταξύ άλλων, ότι τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, θα διαθέσουν έναν μισθό τους στο ταμείο για την άμυνα από τον κορονοϊό και κάλεσε όλους τους ιερείς να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.