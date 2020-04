Οικονομία

“Τσιμπημένες” τιμές στις λαϊκές βρίσκουν οι καταναλωτές (βίντεο)

Για αισχροκέρδεια κάνουν λόγο οι καταναλωτές, για μεγάλες εξαγωγές οι παραγωγοί. Συνεχείς οι έλεγχοι στην αγορά, δηλώνει ο Γεωργιάδης.

Μπορεί τα μέτρα και οι αποφάσεις της Κυβέρνησης να εφαρμόζονται στις λαϊκές αγορές, ωστόσο οι καταναλωτές έχουν να αντιμετωπίσουν και ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Η πλειοψηφία βρίσκει τσουχτερές τιμές σε αρκετά προϊόντα. Επισημαίνουν μάλιστα πως κάποιοι βρίσκουν “πάτημα” τον κορονοϊό και ανεβάζουν την αξία των αγαθών για να κερδοσκοπήσουν.

Παραγωγοί και έμποροι αποδίδουν τις ανατιμήσεις σε προϊόντα που βρίσκονται στο τέλος της παραγωγής, αλλά και στις μεγάλες εξαγωγές που γίνονται σε Ιταλία και Ισπανία.

Τα πορτοκάλια, που τεράστιες ποσότητες εξάγονται στην Ιταλία κοστίζουν 1 ευρώ το κιλό, οι πιπεριές φτάνουν και τα 4 ευρώ, ενώ τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα μέχρι και 2,5 ευρώ το κιλό.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες ελέγχους και ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα, ενώ επισημαίνεται πως η πάταξη φαινομένων κερδοσκοπίας θα συνεχιστεί.

Οι τσάντες, πάντως, δύσκολα γεμίζουν με τα προϊόντα των εμπόρων καθώς οι περισσότεροι αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα.