Κορονοϊός: Η Γαλλία μετρά πλέον περισσότερους από 7.500 νεκρούς

Τι αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία του Υπ. Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των απολογισμών από τους οίκους ευγηρίας και τα άλλα ιδρύματα.

Η Γαλλία μετρά 7.560 νεκρούς από τον Covid-19 από την αρχή της επιδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, Ζερόμ Σαλμόν, εκ των οποίων 5.532 στο νοσοκομείο και 2.028 σε οίκους ευγηρίας και άλλα νοσηλευτικά και κοινωνικά ιδρύματα.

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από λοιμώξεις από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο ήταν 441, λιγότεροι από τους 588 μια μέρα νωρίτερα, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι πρώτοι απολογισμοί που αφορούν τα νοσηλευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των οίκων ευγηρίας, άρχισαν να δημοσιεύονται την Πέμπτη. Την Παρασκευή, τουλάχιστον 1.416 θάνατοι είχαν αναφερθεί σε αυτά τα ιδρύματα.