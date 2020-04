Κόσμος

Κορονοϊός: συγκλονίζει ο αριθμός των νεκρών στην Ευρώπη

Η πανδημία «θερίζει» τη Γηραιά Ήπειρο, με το 85% των θυμάτων να καταγράφεται σε 4 χώρες.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει σκοτώσει περισσότερους από 45.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, από τους οποίους σχεδόν το 85% στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, σύμφωνα με απολογισμό που κατάρτισε το Γαλλικό Πρακτορείο βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 21.00 ώρα Ελλάδος.

Με συνολικά 46.033 θανάτους (για 627.203 επίσημα δηλωμένα κρούσματα), η Ευρώπη είναι η ήπειρος που πλήττεται σκληρότερα από την πανδημία του Covid-19.

Η Ιταλία (15.362) και η Ισπανία (11.744) είναι οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους στον κόσμο. Η Γαλλία έχει 7.560 θανάτους στο έδαφός της, η Βρετανία έχει 4.313.