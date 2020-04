Αθλητικά

Premier League: οικονομική καταστροφή αν διακοπεί το πρωτάθλημα

Μόνο η ρήτρα του τηλεοπτικού συμβολαίου φτάνει τα 865 εκατομμύρια ευρώ!

Ενδεχόμενη οριστική διακοπή της Premier League, θα κόστιζε 762 εκατ. λίρες (περίπου 865 εκατ. ευρώ), μόνο από τη ρήτρα του τηλεοπτικού συμβολαίου!

Αυτό τονίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των ενώσεων παικτών και προπονητών, βασικός σκοπός της οποίας ήταν να συζητηθεί η πρόταση των συλλόγων για περικοπές ύψους 30% στις ετήσιες απολαβές των ποδοσφαιριστών.

Οι υπεύθυνοι της Premier League υπογράμμισαν ότι πιθανή ματαίωση της υπόλοιπης σεζόν θα ισοδυναμούσε με οικονομική καταστροφή καθώς, πέραν του προαναφερόμενου ποσού, υπάρχουν και τα διαφυγόντα κέρδη από σπόνσορες και εισιτήρια.

Ξεκαθάρισαν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η επανέναρξη του πρωταθλήματος με αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, όταν η κυβέρνηση και οι υγεινομικές αρχές της Βρετανίας το επιτρέψουν.

Η συζήτηση κράτησε λιγότερο από μία ώρα και δεν κατέληξε σε συμφωνία, καθώς οι ποδοσφαιριστές αντιδρούν στην προτεινόμενη μείωση των αποδοχών τους.