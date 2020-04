Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης: Χρήσιμο όπλο κατά της πανδημίας οι ψηφιακές πρωτοβουλίες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κρίση του κορονοϊού επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ψηφιακό “σημείο επαφής” του πολίτη με το Κράτος αποτελεί το gov.gr, αναφέρει στην “Real News” ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας πως «οι ψηφιακές πρωτοβουλίες μας είναι ένα χρήσιμο όπλο κατά της πανδημίας, όμως ταυτόχρονα αποτελούν εργαλεία που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων μας την επόμενη ημέρα».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως ο κορονοϊός δεν άλλαξε τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, απλώς τον επιτάχυνε και τόνισε ιδιαίτερα την προσθήκη τριών υπηρεσιών που αφορούν μεγάλο όγκο συναλλαγών (εξουσιόδοτηση, υπεύθυνη δήλωση, άυλη και εξ αποστάσεως συνταγογράφηση).

«Το gov.gr απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες διότι έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να το χρησιμοποιούν ακόμη και άτομα με ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες», επεσήμανε.

«Στην τελική εκδοχή του gov.gr, ανέφερε ο Υπουργός, θέλουμε να μην χρειάζονται να εκδίδονται πια τα περισσότερα πιστοποιητικά καθώς οι υπηρεσίες και τα μητρώα του Δημοσίου θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους για να ανταλλάσουν πληροφορία και όχι έγγραφο –αυτονόητα, τηρώντας όλες τις επιταγές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Αυτή τη στιγμή, υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, «προέχει να εξαλείψουμε κάθε περιττή έξοδο από το σπίτι, όμως ευρύτερος στόχος μας είναι να πάψει κάθε περιττή ταλαιπωρία των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες».