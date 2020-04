Κόσμος

Κορονοϊός: Ανησυχία για την έγκυο μνηστή του Μπόρις Τζόνσον

Έχει εκδηλώσει συμπτώματα του κορονοϊού. Θετικός στον ιό έχει διαγνωστεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Η Κάρι Σίμοντς, η έγκυος μνηστή του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι πέρασε την περασμένη εβδομάδα στο κρεβάτι με συμπτώματα του νέου κορονοϊού αλλά, έπειτα από επτά ημέρες ανάπαυσης, αισθάνεται πιο δυνατή και είναι σε φάση ανάρρωσης.

«Πέρασα την περασμένη εβδομάδα στο κρεβάτι με τα κύρια συμπτώματα του κορονοϊού. Δεν χρειάστηκε να κάνω το διαγνωστικό τεστ και έπειτα από επτά ημέρες ξεκούρασης, νιώθω πιο δυνατή και είμαι στην ανάρρωση», είπε η Σίμοντς.

«Το να είσαι έγκυος και να έχεις COVID-19 είναι σίγουρα ανησυχητικό. Απευθύνομαι στις άλλες εγκύους, παρακαλώ διαβάστε και ακολουθείστε τις πιο επικαιροποιημένες οδηγίες, τις οποίες εγώ βρήκα πολύ καθησυχαστικές», συμπλήρωσε.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε την Παρασκευή ότι παραμένει σε απομόνωση με ήπια συμπτώματα του COVID-19, όπως πυρετό, επτά ημέρες αφότου διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό.