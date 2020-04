Κόσμος

Βρετανία: διάγγελμα της βασίλισσας Ελισάβετ για τον κορονοϊό

Θα είναι το πρώτο έκτακτο μήνυμα της βασίλισσας μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και δεύτερο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ θα μεταδοθεί την Κυριακή το βράδυ μέσω των τηλεοπτικών δικτύων και ραδιοφώνων, στο οποίο σκοπεύει να αναπτερώσει το ηθικό και να συσπειρώσει τους Βρετανούς πολίτες απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού.

Θα είναι ένα από τα ελάχιστα διαγγέλματα που έχει κάνει σε περιόδους κρίσης της χώρας, όπως κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ή μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα - εκτός από τα τυπικά της μηνύματα προς τον βρετανικό λαό τα Χριστούγεννα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, 93 ετών, μαγνητοσκόπησε το διάγγελμα από το παλάτι του Ουίνδσορ, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, μαζί με τον δούκα του Εδιμβούργου, Φίλιππο, από τις 19 Μαρτίου.

Σε αυτό, αναμένεται να απευθύνει έκκληση ενότητας προς τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου και να τονίσει ότι «μαζί θα καταπολεμήσουμε την πανδημία».

Αναμένεται να μεταφέρει τα μηνύματα του πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου, και του δούκα του Κέιμπριτζ, Ουίλιαμ, και να αποτίσει φόρο τιμής στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας.