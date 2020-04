Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο “χάρτη”

Η Ελλάδα σήμερα στον παγκόσμιο «χάρτη» του κορονοϊού με βάση τον πληθυσμό...

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον, με 1.673 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 4 Απριλίου, στην 43ή θέση παγκοσμίως σε αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 40ής που βρισκόταν πριν μία εβδομάδα. Είναι επίσης 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 12η στην ευρωζώνη.

Με περίπου 161 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού (έναντι 102 την προηγούμενη εβδομάδα), η Ελλάδα έχει μια αναλογία που την τοποθετεί αρκετά χαμηλά, στην 75η θέση παγκοσμίως (έναντι της 66ης την προηγούμενη Κυριακή 22 Μαρτίου). Βρίσκεται επίσης στην 23η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μεταξύ των 27 κρατών μελών) και μόλις στην 18η θέση στην ευρωζώνη. Από τα 19 κράτη της ευρωζώνης, μόνο η Σλοβακία έχει λιγότερα από την Ελλάδα κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό. Ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι περίπου 154, συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται ελαφρά πάνω από το διεθνή μέσο όρο.

Η χώρα μας -με 68 θανάτους- βρίσκεται στην 33η θέση παγκοσμίως σε απόλυτο αριθμό των θυμάτων της νόσου, από την 28η θέση πριν μια εβδομάδα. Είναι επίσης 14η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέκατη στην ευρωζώνη σε απόλυτο αριθμό θανάτων λόγω Covid-19. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής περίπου επτά θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού (ανάλογη είναι η αναλογία και στην Κύπρο), γεγονός που την τοποθετεί στην 38η θέση διεθνώς, στην 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 14η στην ευρωζώνη. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι περίπου 8,4 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, συνεπώς η χώρα μας βρίσκεται κάτω από το διεθνή μέσο όρο.

Η θνητότητα στην Ελλάδα (το ποσοστό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν καταλήξει σε θάνατο) είναι 4%, χαμηλότερη από την μέση παγκόσμια θνητότητα που είναι 5,4%. Η πραγματική θνητότητα είναι πάντως άγνωστη, καθώς σε καμία χώρα του κόσμου δεν είναι γνωστός ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων, επιβεβαιωμένων και μη.

Ακόμη, έχοντας 92 ασθενείς διασωληνωμένους σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση, η Ελλάδα είναι 26ή διεθνώς σε αριθμό σοβαρών περιστατικών (ήταν 20ή πριν επτά μέρες), 13η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέκατη στην ευρωζώνη. Η χώρα μας είναι στην 57η θέση παγκοσμίως (έναντι της 34ης πριν επτά μέρες), όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με Covid-19 που έχουν αναρρώσει πλήρως (78 έως τώρα). Όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάθε χώρα έχει πραγματοποιήσει, η Ελλάδα με 22.437 τεστ βρίσκεται στην 18η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 50ή θέση παγκοσμίως. Εξάλλου, με αναλογία 2.153 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού, βρίσκεται στην 23η θέση στην ΕΕ και στην 57η διεθνώς.

Τα περισσότερα τεστ στον κόσμο έχουν κάνει οι ΗΠΑ (1.633.000) και ακολουθούν Γερμανία (918.460), Ιταλία (657.224), Ρωσία (639.606) και Ν.Κορέα (455.032). Τα περισσότερα τεστ ανά κάτοικο έχουν κάνει οι Νήσοι Φαρόε, η Ισλανδία, το Γιβραλτάρ και το Λουξεμβούργο. Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα στις 5 Απριλίου παγκοσμίως είχαν ξεπεράσει τα 1,2 εκατομμύρια. Οι θάνατοι είχαν φθάσει τους 64.729, σχεδόν 42.300 ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση, ενώ σχεδόν 247.000 έχουν αναρρώσει πλήρως. Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απαρτίζουν οι ΗΠΑ (311.635), η Ισπανία (126.168), η Ιταλία (124.632), η Γερμανία (96.092) και η Γαλλία (89.953), ενώ η Κίνα έχει μείνει πια έκτη (81.669). Οι πέντε πρώτες χώρες σε αριθμό θανάτων από τον κορονοϊό είναι η Ιταλία (15.362), η Ισπανία (11.947), οι ΗΠΑ (8.454), η Γαλλία (7.560) και η Βρετανία (4.313), ενώ η Κίνα είναι μόλις έβδομη (3.329). Τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουν το Σαν Μαρίνο (943), η Ισπανία (256) και η Ιταλία (254).

Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεθνή βάση δεδομένων https://www.worldometers.info/coronavirus και επεξεργασία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.