Στα λευκά Ευρυτανία και Δυτική Φθιώτιδα

Έχει ξεπεράσει τα 30 εκατοστά το χιόνι στην Ευρυτανία αλλά και τη Δυτική Φθιώτιδα με την συνεχή χιονόπτωση που συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εκχιονιστικά μηχανήματα προσπαθούσαν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους κυρίως στον ορεινό όγκο της Οίτης, των Βαρδουσίων αλλά και στην Ευρυτανία. Τα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές ήταν σημαντικά καθώς η έντονη χιονόπτωση δεν επέτρεπε να συνεχίσουν τα μηχανήματα στη διάνοιξη των δρόμων. «Ελπίζουμε μέχρι σήμερα το μεσημέρι να έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και να φτάσουμε κοντά σε όλους τους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται» υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στη Στερεά Ελλάδα κ. Θανάσης Καρακάτζας.

Παράλληλα οι έντονες βροχοπτώσεις στην υπόλοιπη Κεντρική Ελλάδα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στην Φθιώτιδα όσο και στη Βοιωτία. Τα ρέματα φούσκωσαν και ο ποταμός Σπερχειός την Φθιώτιδα έδειξε για μια ακόμη φορά τα δόντια του. Το χτυποκάρδι για πιθανή υπερχείλιση σε διάφορα κρίσιμα σημεία ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Από τις 4 τα ξημερώματα όμως σταμάτησε η βροχόπτωση με συνέπεια η στάθμη των νερών να πέφτει συνέχεια και η απειλή μα απομακρυνθεί.

«Είναι θετικό ότι χιονίζει στα ορεινά με συνέπεια να μην έχουμε όγκο νερού που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Στερεάς κ. Θανάσης Καρακάτζας.

Στη Βοιωτία χρειάστηκαν αρκετές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν πλημμύρες ιδιαίτερα στο Δήμο Αλιάρτου. Μηχανήματα της Περιφέρειας από πολύ νωρίς είχαν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε διάφορα επικίνδυνα σημεία μέσα στην Κωπαΐδα για να διευκολύνουν την έξοδο στα νερά. Παράλληλα παρεμβάσεις με μηχανήματα χρειάστηκαν και στο δρόμο Θηβών Λιβαδείας καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα απειλούσαν ακόμη και την συνέχιση της συγκοινωνίας.

Τέλος να σημειωθεί ότι χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας για να σταματήσει η κίνηση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού με το που έπεσε χιόνι. Οι αστυνομικοί προχώρησαν λόγω των περιοριστικών μέτρων σε εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις προσβάσεις απαγορεύοντας την κυκλοφορία προς το χιονοδρομικό.

Στα λευκά έχουν ντυθεί και τα ορεινά χωριά του μομού Τρικάλων.