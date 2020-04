Life

Στο νοσοκομείο με κορονοϊό η Μάριαν Φέιθφουλ

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια διακομίστηκε στο νοσοκομείο την Τρίτη αφού εμφάνισε βήχα ενώ βρισκόταν σε καραντίνα...

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μάριαν Φέιθφουλ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου αφού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η εταιρεία δημοσίων σχέσεων που την εκπροσωπεί.

«Ο μάνατζερ της Μάριαν Φέιθφουλ (…) επιβεβαίωσε ότι η Μάριαν λαμβάνει θεραπεία για την covid-19 σε νοσοκομείο του Λονδίνου», ανήρτησε στο Twitter η Republic Media. «Βρίσκεται σε σταθερή καταστασή και αντιδρά καλά στη θεραπεία. Της ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Πένι Αρκέιντ, φίλη της 73χρονης Φέιθφουλ, έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια διακομίστηκε στο νοσοκομείο την Τρίτη αφού εμφάνισε βήχα ενώ βρισκόταν σε καραντίνα.

«Έχει ξεπεράσει και έχει επιβιώσει από τόσα πράγματα στη ζωή της, περιλαμβανομένου του να είναι η Μάριαν Φέιθφουλ, που θα ήταν τραγωδία αν χανόταν από έναν ιό», έγραψε η Σουζάνα Βεντούρα, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Πένι Αρκέιντ.