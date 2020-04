Κοινωνία

Κορονοϊός: σε καραντίνα η παλαιά δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα

Η απόφαση ελήφθη μετά την διαπίστωση κρούσματος του ιού COVID 19 σε φιλοξενούμενο της δομής.

Σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό τέθηκε από σήμερα το πρωί η «παλαιά δομή φιλοξενίας» στην Μαλακάσα και για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Αυτή η απόφαση ελήφθη μετά την διαπίστωση κρούσματος του ιού COVID 19 σε φιλοξενούμενο της δομής.

Ο συγκεκριμένος φιλοξενούμενος είναι Αφγανικής καταγωγής, 53 ετών και διέμενε σε οικίσκο της δομής με την οικογένεια του. Έχει υποκείμενο νόσημα και χθες το απόγευμα προσήλθε στο ιατρείο της δομής με συμπτώματα του ιού COVID 19. Μετά την εξέταση του από το ιατρικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που λειτουργεί καθημερινά μέσα στη δομή, αποφασίσθηκε η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε γενικό νοσοκομείο της Αθήνας, στο οποίο και διαπιστώθηκε μετά τον εργαστηριακό έλεγχο που του έγινε, η προσβολή του από τον ιό COVID 19. Ο ασθενής βρίσκεται υπό πλήρη ιατρική παρακολούθηση.

Η οικογένεια του έχει τεθεί σε περιορισμό εντός του οικίσκου της δομής και η ιχνηλάτηση των προσώπων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της επίπτωσης της νόσου στον πληθυσμό της δομής.

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, για το διάστημα των 14 ημερών του πλήρους υγειονομικού αποκλεισμού, απαγορεύεται ρητά η είσοδος στη δομή και η έξοδος από την «παλαιά δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας», ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχύσει της παρουσία της στην περίμετρο του χώρου φιλοξενίας.

Στην δομή βρίσκεται κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ ο ΕΟΔΥ ενισχύει την παρουσία του στον χώρο με πρόσθετο υγειονομικό προσωπικό. Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, θα φροντίσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φιλοξενουμένων στη δομή, σε θέματα σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης.

Επισημαίνεται ότι οι φιλοξενούμενοι στην «παλαιά δομή της Μαλακάσας», διαμένουν σε χώρο ο οποίος είναι πλήρως απομονωμένος και διαχωρισμένος από τη «νέα κλειστή δομή» η οποία λειτούργησε στις 15 Μαρτίου. Στη «νέα κλειστή δομή» της Μαλακάσας εγκαταστάθηκε ένα μέρος των ατόμων που εισήλθαν παράνομα στην χώρα μετά την 1η Μαρτίου του 2020.