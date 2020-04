Οικονομία

Eurogroup: σε αναζήτηση συμβιβαστικού πακέτου μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την αναζήτηση συμβιβασμού για ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού θα επιδιώξει το Eurogroup την Τρίτη.

Την αναζήτηση ενός συμβιβασμού σχετικά με το ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού θα επιδιώξει το Eurogroup που θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την ερχόμενη Τρίτη, 7 Απριλίου.

Μετά την απόρριψη από τη Γερμανία και την Ολλανδία της πρότασης εννιά χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, για την έκδοση κορονο-ομολόγων, ο συμβιβασμός αναζητείται στην αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από υφιστάμενους θεσμούς - τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η χρηματοδότηση από τους θεσμούς αυτούς στις χώρες - μέλη θα γίνει με πολύ χαμηλό κόστος, καθώς μπορούν να αντλούν φθηνά κεφάλαια από τις αγορές λόγω του υψηλού αξιόχρεου που έχουν (ΑΑΑ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρότασή της για έκδοση ομολόγων ύψους 100 δισ. ευρώ, προκειμένου να δανείσει το ποσό αυτό στις χώρες, ανάλογα με την έκταση της κρίσης που αντιμετωπίζουν, για τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση καθώς και του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων. Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να θέτουν προσωρινά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης του εργαζόμενους τους και να πληρώνονται αυτοί για τις ώρες που δεν εργάζονται από το κράτος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αναστολή μίας σειράς περιορισμών που υπάρχουν για την άντληση των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, κάτι που θα διευκολύνει πολύ και την Ελλάδα στην αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω της κρίσης. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει από τον προηγούμενο μήνα τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, από το οποίο η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 1,8 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, την Πέμπτη στη Βουλή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε, επίσης, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της ΕΕ (2021-2027) να πάρει τη μορφή ενός νέου σχεδίου Μάρσαλ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προτείνει μία αύξηση των χαμηλότοκων δανείων που χορηγεί κατά 40 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης, έχει προτείνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων για την κινητοποίηση 200 δισ. ευρώ ως πρόσθετης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης. Όπως δήλωσε στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας, η ΕΤΕπ θα διαθέσει ρευστότητα ύψους 2 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου αυτές να χορηγήσουν νέα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ εκτίμησε ότι το ποσό αυτό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο μετά τις αποφάσεις που θα πάρει το Eurogroup την Τρίτη. Είπε, επίσης, ότι σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕπ δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει προτείνει τη χορήγηση προληπτικών πιστωτικών γραμμών στις χώρες - μέλη, με κατ' αρχήν ύψος το 2% του ΑΕΠ τους, χρησιμοποιώντας ένα μέρος από τα 410 δισ. ευρώ που έχει δυνατότητα να αντλεί από τις αγορές με εκδόσεις ομολόγων. Το «αγκάθι» στην περίπτωση αυτή είναι ότι αυτές οι πιστωτικές γραμμές δίνονται με όρους όσον αφορά την πολιτική που θα ακολουθούν οι χώρες που τις ζητούν και αυτό εξηγεί γιατί δεν έχει γίνει έως τώρα χρήση τους. Η Ιταλία και οι άλλες χώρες του Νότου έχουν ζητήσει να μην υπάρχουν τέτοιοι όροι πολιτικής στην παρούσα συγκυρία, καθώς η κρίση έχει προκύψει από μία πανδημία και όχι από ευθύνη κάποιας χώρας ή χωρών. O επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι δεν θα υπάρχουν όροι πέραν της δέσμευσης για σεβασμό του γενικού πλαισίου παρακολούθησης της οικονομίας των χωρών από την ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία στο Eurogroup.