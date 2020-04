Αθλητικά

Τραμπ: θέλω τους φιλάθλους πίσω στα γήπεδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει ότι τα πρωταθλήματα, τα οποία έχουν ανασταλεί μετά από το ξέσπασμα του κορονοϊού, θα επανέλθουν σύντομα στη δράση...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, είπε απευθυνόμενος στους αθλητικούς επιτρόπους, ότι ελπίζει ότι τα πρωταθλήματα των αθλημάτων, τα οποία έχουν ανασταλεί μετά από το ξέσπασμα του κορονοϊού, θα επανέλθουν σύντομα στη δράση.

Σε μια ενημέρωση στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι μεταξύ των επιτρόπων που είχε επικοινωνία ήταν εκείνοι από το NFL, το NBA, το NHL, τη Major League Baseball και τη Major League Soccer.

«Θέλω τους φιλάθλους πίσω στα γήπεδα», είπε ο Τραμμπ κατά την διάρκεια της ενημέρωσης. «Όποτε είμαστε έτοιμοι. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε, προφανώς». NBA και το NHL σταμάτησαν τα πρωταθλήματα το Μάρτιο με το μπέιζμπολ και το MLS να καθυστερούν την έναρξη των σεζόν τους λόγω της πανδημίας COVID-19.

«Οι φίλαθλοι θέλουν να επιστρέψουν,» πρόσθεσε ο Τραμπ . «Θέλουν να δουν το μπάσκετ, το μπέιζμπολ, το ποδόσφαιρο και το χόκεϊ, θέλουν να δουν τα αθλήματά τους, θέλουν να πάνε στα γήπεδα του γκολφ και να αναπνεύσουν ωραίο, καθαρό, όμορφο φρέσκο ??αέρα». Το NFL ελπίζει να ξεκινήσει τη σεζόν του το Σεπτέμβριο, αλλά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσον είπε ότι ίσως δεν είναι δυνατόν. «Δεν περιμένω να συμβεί», ανέφφερε χαρακτηριστικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγκοσμίως τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων COVID-19, της αναπνευστικής νόσου που μοιάζει με γρίπη που προκαλείται από τον κοροναϊό. Περισσότεροι από 306.000 άνθρωποι έχουν εξεταστεί θετικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 8.300 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters.

Οι εμπειρογνώμονες του Λευκού Οίκου έχουν προβλέψει ότι μεταξύ των 100.000 έως 240.000 Αμερικανών θα μπορούσαν να σκοτωθούν στην πανδημία, ακόμη και αν ακολουθούνταιεντολές για διαμονή στο σπίτι.