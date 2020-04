Κόσμος

Φονική έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τα θύματα είναι εργάτες, οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται μεσούσης της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού...

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που συνέβη τυχαία χθες σε ανθρακωρυχείο στο δήμο Κουκουνούμπα στην κεντρική Κολομβία, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. «Υπάρχουν 11 νεκροί και τέσσερις τραυματίες», δήλωσε ο Αλβάρο Φαρφάν, διοικητής της τοπικής πυροσβεστικής.

Όπως είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Κάρακολ, το δυστύχημα συνέβη σε ένα ανθρακωρυχείο που λειτουργούσε νόμιμα, χωρίς να προσδιορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η έκρηξη. Τα θύματα είναι εργάτες, οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται μεσούσης της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς η εργασία τους δεν συμπεριλήφθηκε σε εκείνες που κλήθηκαν να ανασταλούν κατόπιν διατάγματος στα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του ιού.

Η εθνική υπηρεσία εξορύξεων επιβεβαίωσε στο Twitter την αναφορά της πυροσβεστικής και έδωσε εντολή για την αναστολή των «υπόγειων δραστηριοτήτων εξόρυξης άνθρακα» στην Κουκουνούμπα. Την Παρασκευή, έξι άλλοι ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν σε ένα παρόμοιο δυστύχημα σε σημείο εξόρυξης άνθρακα στο Σαν Καγιετάνο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.