Ο Κόμπι Μπράιαντ μέλος του Hall of Fame

Περίπου δύο μήνες μετά τον τραγικό χαμό του σε αεροπορικό δυστύχημα, ο Κόμπι Μπράιαντ έγινε μέλος του Hall of Fame, μαζί με ακόμη οκτώ σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η "τάξη του 2020" περιλαμβάνει ακόμη δύο παίκτες-θρύλους του πρόσφατου NBA, τον Τιμ Ντάνκαν και τον Κέβιν Γκαρνέτ, τους προπονητές Ρούντι Τομγιάνοβιτς και Έντι Σάτον, την τετράκις «χρυσή» Ολυμπιονίκη, Ταμίκα Κάτσινγκς, τις προπονήτριες, Κιμ Μάλκεϊ και Μπάρμπαρα Στίβενς και τον αείμνηστο πρώην γενικό γραμματέα της FIBA, Πάτρικ Μπάουμαν.

Η επίσημη τελετή εισδοχής των νέων μελών στο Hall of Fame θα γίνει στις 29 Αυγούστου, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.