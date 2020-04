Πολιτική

Θεοδωρικάκος: η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε προορισμό ασφαλείας

Αν η Ελλάδα παραμείνει χώρα – παράδειγμα, μπορεί να αναδειχθεί σε προορισμό ασφαλείας και αυτό είναι πλεονέκτημα για την επόμενη μέρα, τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών.

Η επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές θα έχει επίπτωση και στη νέα οικονομική μας αφετηρία, για την επόμενη μέρα, εκτιμά ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο».

«Αν παραμείνουμε μια χώρα - παράδειγμα η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί ως ένας ισχυρός προορισμός ασφάλειας και ψυχικής υγείας για όλο τον κόσμο. Μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα για τη χώρα στον πολύ δύσκολο κόσμο που θα ανατείλει μετά την κρίση του κορωνοϊού», τονίζει ο υπουργός Εσωτερικών.

Αναφερόμενος στην αυστηρότητα των μέτρων και την αποδοχή τους από τους πολίτες ο κ. Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει: «Όλα αυτά γίνονται μέσα από μια διαδικασία δημοκρατικής πειθούς και της συνειδητής αυτοπειθαρχίας των πολιτών. Οποιοδήποτε κυβερνητικό μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία αν δεν το αγκαλιάσει η κοινωνία». Και επισημαίνει την ανάγκη πειθαρχίας στη λογική της ατομικής ευθύνης: «Οι Έλληνες στα δύσκολα βάζουμε τα δυνατά μας. Είμαστε κράτος και κοινωνία αλληλεγγύης. Αποδείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι μπορούμε να έχουμε πειθαρχία και αλληλεγγύη και δημιουργούμε μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης, κράτους, πολιτών. Οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης. Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο δίμηνο. Πολύ συνειδητά οφείλουμε να δείξουμε υπομονή και καρτερικότητα».

Αναφερόμενος στη διάρκεια της κρίσης, σημειώνει ότι «Δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πως αυτή η μάχη δίνεται μέρα με τη μέρα. Ακόμα δεν έχει κριθεί τίποτα».

Ο υπουργός Εσωτερικών μιλάει ακόμα για τις προτεραιότητες και τη δράση του υπουργείου του για ένα αποτελεσματικό και ψηφιακό κράτος και ένα ισχυρό δίχτυ αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής από κοινού με την αυτοδιοίκηση «για να μην αφήσουμε αβοήθητο ούτε έναν συμπολίτη μας». Και προσθέτει: «Δίνουμε μάχη για να μην μείνει κανένας μόνος του σε αυτή την καταιγίδα».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Θεοδωρικάκος στα προγράμματα σίτισης που χρηματοδοτεί το υπουργείο Εσωτερικών σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, καθώς και στην ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο έχει ενισχυθεί με 1.200 εργαζόμενους από άλλες υπηρεσίες και «στην πραγματικότητα πλέον κάνουμε πράξη το «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» με πολλές παράλληλες δράσεις που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».