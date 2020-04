Κοινωνία

Σαρώνει τη βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία (βίντεο)

Χιόνια, καταιγίδες και πλημμύρες συνθέτουν το χειμωνιάτικο σκηνικό. Ποιες περιοχές "ντύθηκαν" στα λευκά. Ποιες πόλεις πλημμύρισαν.

Έντονη κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Χιόνια, καταιγίδες και πλημμύρες συνθέτουν το χειμωνιάτικο σκηνικό στην «καρδιά»της άνοιξης.

Προβλήματα στη Σιθωνία Χαλκιδικής προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από χθες Σάββατο την περιοχή. Δρόμοι πλημμύρισαν από τα ορμητικά νερά της βροχής και ένα ρέμα στην περιοχή της Τορώνης υπερχείλισε. Άνδρες και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και μηχανήματα του δήμου Σιθωνίας βρίσκονται σε σημεία και δρόμους που έχουν αναφερθεί πλημμύρες ενώ σε τρεις περιπτώσεις προχώρησαν σε αντλήσεις υδάτων από υπόγεια κατοικιών και επιχειρήσεων. Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί σε τμήμα του δρόμου Συκιάς-Σάρτης καθώς έχει σημειωθεί κατολίσθηση σε στροφή.

Το βράδυ, στην περιοχή της Μικροκώμης Θεσσαλονίκης κλιμάκιο της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαγκαδά με δύο οχήματα επενέβη για τον απεγκλωβισμό δύο γυναικών σε χείμαρρο της περιοχής. Οι δύο γυναίκες (μάνα και κόρη) εγκλωβίστηκαν από τα νερά της βροχής καθώς επιχείρησαν να τον διασχίσουν με ΙΧ αγροτικό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο καθηλώθηκε από την ορμή των νερών κάλεσαν σε βοήθεια και μετά την επέμβαση των πυροσβεστών μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Σκιάθο. Πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια, ενώ οι δρόμοι που οδηγούν προς το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού το νερό έφθασε περίπου στα 40 εκατοστά.

Χιόνι Απρίλιο μήνα είδαν στη δυτική Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, κάτι που όπως λένε οι κάτοικοι των περιοχών συμβαίνει σπάνια. Στα ορεινά χωριά των Βαρδουσίων αλλά και ανατολικότερα μέχρι την Παλαιά Γιαννιτσού το χιόνι ξεπέρασε τους 40 πόντους.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα στη Δυτική Θεσσαλία, είχαν ως αποτέλεσμα να "φουσκώσουν" αρδευτικά κανάλια και να υπερχειλίσουν ποταμοί σε ορισμένα σημεία στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως είναι ο Πηνειός και ο Πάμισος.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, «προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις τις επόμενες ώρες, καθώς σε αυτά τα σημεία έχουν υπερχειλίσει οι ποταμοί Πηνειός και Πάμισος, έχουμε προβεί στη διακοπή της κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μεγάλα Καλύβια - Μαγούλα και Κλοκοτός - Κόδρα, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα».

Αυτή την ώρα, μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων καθαρίζουν τα αρδευτικά κανάλια για να απελευθερώσουν τις ποσότητες νερού που έχουν συσσωρευτεί, ενώ σύμφωνα με τον κ. Μιχαλάκη οι παρεμβάσεις γίνονται και για να μην κινδυνεύσουν ποιμνιοστάσια.

Στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και πάνω από 900 μέτρα συνεχίζεται η χιονόπτωση, με το χιόνι να έχει φτάσει στα 20 εκατοστά, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ υπάρχουν και καταπτώσεις βράχων, στα σημεία όπου έχουμε έντονη βροχόπτωση. Τόσο στα ορεινά, όσο και στα πεδινά, συνδράμουν 18 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων.

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει την Ελλάδα από το Σάββατο συνεχίζεται και σήμερα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μεγάλα ύψη βροχής έχουν ήδη σημειωθεί σε Σποράδες, Άγιο Όρος και Εύβοια, τα οποία, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, από τα μεσάνυχτα έως τις 09:30 το πρωί της Κυριακής έχουν ξεπεράσει τα 90 χιλιοστά. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί στη Σιμωνόπετρα (106 χιλιοστά), στην Κύμη (97) και στη Σκιάθο (92). Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μεγαλύτερες ριπές έχουν καταγραφεί από το Αστεροσκοπείο στη Σαμοθράκη (97 χλμ/ώρα) και στον Έμπωνα Ρόδου (84 χλμ/ώρα).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σήμερα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι ισχυρά στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια και στη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα κεντρικά ορεινά. Όμως μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο, μάλιστα μετά το μεσημέρι θα φτάσουν σε ένταση και τα δέκα μποφόρ. Ενίσχυση των βορείων ανέμων προβλέπεται, επίσης, στον Νότιο Ευβοϊκό και στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο, καθώς επίσης στα παράκτια τμήματά τους, μετά το απόγευμα, με τη έντασή τους να φτάνει τα οκτώ μποφόρ. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Τρίτη, αλλά με μικρότερη ένταση και με περιορισμό των φαινομένων στα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν επίσης έως την Τρίτη.