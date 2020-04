Οικονομία

Σταϊκούρας: στο 4% η ύφεση λόγω κορονοϊού

Τι είπε για το "μαξιλάρι" με τα δεκάδες δις ευρώ για την στήριξη της οικονομίας, και τον τρόπο αξιοποίησης του.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει συνολικά 37 δισ. ευρώ διαθέσιμα για τη στήριξή της οικονομίας, πέραν των ευρωπαϊκών μέτρων, για να αντιμετωπίσει την ύφεση, που θα προκαλέσει η υγειονομική κρίση, και η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει κοντά στο 4% του ΑΕΠ, επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσει να καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται λόγω ιού, ενώ μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθούν και τα 400 ευρώ στους επιστήμονες, άλλα και το έκτακτο Δώρο Πάσχα στους 110.000 γιατρούς και υγειονομικούς.

«Το πακέτο μέτρων είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε και το Μάιο και τον Ιούνιο χωρίς να υπάρχουν ταμειακά προβλήματα» διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης μισθών και συντάξεων.

«Με τα σημερινά δεδομένα η εκτίμηση είναι ότι η ύφεση θα είναι πάνω από 3%, κοντά στο 4%. Η ύφεση είναι συνάρτηση της έκτασης του προβλήματος και της πιθανής επαναλήψεις του προβλήματος μέσα στη χρονιά. Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, οι περισσότερες προβλέψεις δείχνουν βαθιά ύφεση», είπε και πρόσθεσε: «Λαμβάνεται υπόψη και η επίπτωση στον τουρισμό το καλοκαίρι. Σχεδιάζονται και στοχευμένες δράσεις για το χώρο του τουρισμού».

«Τα μέτρα θα καλύψουν κομμάτι της απώλειας του εθνικού πλούτου, ρίχνουμε πολλά όπλα στη μάχη σήμερα, άλλα κρατάμε και εφόδια για την επόμενη μέρα της οικονομίας όταν τελειώσει η κρίση. 15,7 δισ. ευρώ το μαξιλάρι ασφάλειας, και περίπου 20 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους και των φορέων της γενικής κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι χρήματα των φορολογουμένων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο... Το πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με την ένταση της κρίσης» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.