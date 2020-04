Πολιτική

Ο Τσίπρας και η καραντίνα με την... Κάρμεν (εικόνες)

Σε ανάρτηση του, στο Facebook, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πόσο διαφορετικά περνά ο χρόνος «στον καιρό του κορονοϊού» και μας συστήνει την σκυλίτσα του.

Μία προσωπική ανάρτηση για τις ημέρες της καραντίνας έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, στον λογαριασμό του στο Facebook.

Αναφέρει ο κ. Τσίπρας: "Τις μέρες της καραντίνας έχουν χαθεί οι καθημερινές και τα Σαββατόβραδα. Άλλοτε Σάββατο βράδυ θα ήμασταν κάπου έξω με φίλους. Τώρα δεν έχει σημασία η μέρα, δουλεύουμε με τους συνεργάτες μου, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη παρουσίαση των προτάσεών μας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, που θα ανακοινώσουμε στις αρχές της εβδομάδας.

Ωστόσο, ούτε για την Κάρμεν υπάρχουν διαφορές στις μέρες και στις ώρες. Κάθε ώρα είναι γι' αυτήν ώρα για παιχνίδι.

Και πάνω που νόμιζα ότι ηρέμησε όταν την πήρα αγκαλιά, έτρεξε να με διαψεύσει. Ή μήπως ήθελε να μου πει με τον τρόπο της ότι συμφωνεί με τις προτάσεις μας;".

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τις φωτογραφίες που ο κ. Τσίπρας παίζει με την σκυλίτσα Κάρμεν.