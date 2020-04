Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θετική στον κορονοϊό και η σύζυγος του άτυχου άνδρα, ο οποίος κατέληξε το πρωί.

Στους 69 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στην Ελλάδα, καθώς το πρωί της Κυριακής κατέληξε ακόμη ένας άνδρας.

Θετική στον κορονοϊό έχει βρεθεί και η σύζυγος του.

Περισσότερα σε λίγο...