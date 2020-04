Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για κορονοϊό: σωματική και όχι κοινωνική αποστασιοποίηση

Στηρίζουμε τους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης και νικούν το φόβο, επανέλαβε.

Την ανάγκη για σωματική και όχι κοινωνική αποστασιοποίηση τονίζει ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κάνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες για την τήρηση των έκτακτων μέτρων.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο υπουργός επεσήμανε ότι ο κορονοϊός δεν πρέπει να μας στερήσει την κοινωνικότητά μας, καθώς «χρειάζεται να επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο». «Και όλοι μαζί στηρίζουμε τους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης και νικούν το φόβο» πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε και να προστατεύουμε τον πληθυσμό της χώρας». «Υποσχεθήκαμε ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να αναπτύξουμε το μέγιστο αριθμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε όλη την επικράτεια».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι αυτή την εβδομάδα προστέθηκαν 40 νέες κλίνες ΜΕΘ και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, φτάνοντας έτσι συνολικά τις 910. «Και προχωράμε καθημερινά στην λειτουργία σε νέων κλινών ΜΕΘ, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και με τη βοήθεια των ιατρών και των νοσηλευτών» κατέληξε.