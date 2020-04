Αθλητικά

UEFA: ακόμη και Final 8 σε Champions League και Europa League

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ποια μήνυμα στέλνει ο Τσεφεριν.

Το ερώτημα, αν θα τελειώσει η εφετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στα εθνικά πρωταθλήματα, εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, πάντως, έδωσε μία νέα διάσταση στην υπόθεση με δηλώσεις που έκανε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο «ZDF».

Εκεί ο «ισχυρός άνδρας» της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας τόνισε ότι το Champions League, αλλά και το Europa League, θα πρέπει να τελειώσουν το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου, ενώ παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής Final 8 ή, Final 4.

Η 3η Αυγούστου αποτελεί σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Τσεφέριν την καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθεί η σεζόν, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα γι΄ αυτή που θα ακολουθήσει.

«Το Champions και το Europa League πρέπει να έχουν τελειώσει έως τις 3/08. Ζούμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, οπότε πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στις ημερομηνίες και στις ώρες των αγώνων. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί να παίξουμε τις ίδιες ώρες και ημέρες με τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν η κρίση περιοριστεί νωρίτερα, τότε μπορεί να ξεκινήσουμε συντομότερα», παραδέχθηκε ο διοικητικός ηγέτης της UEFA.

Η εκτίμησή του για το πώς θα διεξαχθούν από δώ και στο εξής οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι η ακόλουθη: «Όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να παίξουμε με το ισχύων σύστημα, μπορεί να πάμε στη λογική ενός αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο. Προς το παρόν, υπάρχει μόνο ως ιδέα ένα Final Eight ή ένα Final Four.

Το τεράστιο λάθος που θα κάναμε στη δεδομένη χρονική περίοδο θα ήταν να να συνεχίσουμε κανονικά. Έτσι θα θέταμε σε κίνδυνο την υγεία των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων και των διαιτητών. Ο αθλητισμός μάς δίνει ενέργεια, τον χρειαζόμαστε. Το ποδόσφαιρο είναι μία σοβαρή βιομηχανία, παίζει ρόλο στις ζωές των ανθρώπων και οι ποδοσφαιριστές έχουν τον ρόλο των γιατρών και των νοσηλευτών».

Σε ερώτηση που του τέθηκε για το πότε αναμένεται να επαναρχίσει η σεζόν, ο Τσεφέριν, τόνισε: «Υπάρχουν διάφορα πλάνα. Μπορεί τον Μάιο, μπορεί τον Ιούνιο, μπορεί τον Ιούλιο, μπορεί και ποτέ, εάν δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Υπάρχει μία ομάδα εργασίας μεταξύ της UEFA, των Λιγκών και των συλλόγων. Αν δεν μας το επιτρέψουν οι αρχές, τότε δεν θα παίξουμε. Εξαρτάται από τις κυβερνήσεις κάθε χώρας. Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο να διεξαχθούν οι αγώνες κεκλεισμένων των θυρών».