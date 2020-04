Κοινωνία

Απρόοπτα και ευτράπελα στους αστυνομικούς ελέγχους για τις μετακινήσεις (βίντεο)

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, μιλά για την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζουν τους πολίτες οι συνάδελφοι του.