Πολιτική

Χαρδαλιάς για κορονοϊό: η Εβδομάδα των Παθών καταλήγει στην Ανάσταση

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, κάθε μέτρο είναι στο τραπέζι, τονίζει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι λέει για το Πάσχα.

Η κυβέρνηση έχει πλάνο για όλες τις πιθανές φάσεις εξάπλωσης του ιού, τονίζει σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και επισημαίνει ότι εξετάζεται καθημερινά το πώς εξελίσσεται η διασπορά, αλλά και το κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα και αναλόγως λαμβάνονται οι αποφάσεις. «Συνεπώς», τονίζει, «κάθε μέτρο είναι στο τραπέζι».

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθαρίζει στη συνέντευξή του πως «ό,τι κριθεί σκόπιμο θα αποφασιστεί. Ο πρωθυπουργός έχει πει πως θα πάρουμε όσα μέτρα χρειαστεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καλούς και κακούς. Δεν είμαστε αντίπαλοι σε κάτι. Δεν επιβάλλουμε μέτρα. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά και μαχόμαστε για το κοινό καλό».

Αναφορικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού διευκρινίζει ότι «δεν βρισκόμαστε σε μια φάση γενικού επαναπατρισμού, αλλά αντίθετα καραντίνας. Η καραντίνα δεν ισχύει μόνο για τους εντός Ελλάδος Έλληνες, αλλά και για τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όποιος επιστρέφει θα μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών... Άρα προχωράμε με αυτό το σχέδιο ως έχει. Δεν αφήνουμε κανέναν Έλληνα πολίτη που χρήζει φροντίδας μακριά από την πατρίδα».

Για την εορταστική περίοδο του Πάσχα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι «δεν μπορεί κάποιος να πάει στο χωριό του. Άλλωστε ήδη οι μετακινήσεις απαγορεύονται» και συμπληρώνει: «Δεν θα πάμε στην εκκλησία φέτος το Πάσχα. Νομίζω πως έχει γίνει κατανοητό... Οι λειτουργίες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών... Οι εκκλησίες μας θα λειτουργήσουν, αλλά εμείς θα προσευχηθούμε από το σπίτι μας και θα έχουμε κατά νου ότι πάντα η Εβδομάδα των Παθών καταλήγει στην Ανάσταση».

Επιπλέον ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η ολική απαγόρευση για τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ σε ό,τι αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την πανδημία Covid-19 επισήμανε ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες... Μία μέρα να υπάρξει χαλάρωση μπορεί να δημιουργηθούν εστίες που θα τινάξουν όλα στον αέρα... Επομένως αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε αισιόδοξος, ούτε απαισιόδοξος. Είμαι μόνο προσηλωμένος στο πώς η πατρίδα μας και όλοι μαζί θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο».