Υγεία - Περιβάλλον

Κατσίβελας στον ΑΝΤ1: συγκινητική η ανταπόκριση στις εκκλήσεις για αιμοδοσία

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας μιλά για τα αποθέματα στην χώρα, την ασφάλεια και τους εναλλακτικούς χώρους αιμοληψίας.