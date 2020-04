Κοινωνία

Κοριτσάκι στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα!

Η αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Κοριτσάκι επτά ετών διακομίστηκε τραυματισμένο από σφαίρα στο πόδι στο Νοσοκομείο Παίδων, χθες (Σάββατο 4 Απριλίου).

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο παππούς του παιδιού υποστήριξε ότι η εγγονή του παίζοντας μαζί με τον 5χρονο αδελφό της στην περιοχή των Λιοσίων, βρήκαν στο δρόμο ένα μπρελόκ - όπλο το οποίο σε κάποια στιγμή εκπυρσοκρότησε και τραυμάτισε την επτάχρονη στο πόδι.

Η αστυνομία αναζητά τους γονείς του παιδιού, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σημειώνεται, ότι προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.