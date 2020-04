Υγεία - Περιβάλλον

Η Ευαγγελία Κοκκόρου στον ΑΝΤ1 για την αύξηση της βίας σε συνθήκες καραντίνας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κλινική ψυχολόγος αναλύει τις εντάσεις λόγω των πολλών ωρών απομόνωσης. Τι λέει για τις σχέσεις γονέων με παιδιά και έφηβους.