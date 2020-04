Οικονομία

Πατηνιώτης: πολλά ξενοδοχεία αδυνατούν να επιστρέψουν προκαταβολές σε τουρίστες (βίντεο)

Πρόταση για ενιαίο voucher από όλα τα ξενοδοχεία της χώρας, ώστε να υπάρχει περιθώριο ελιγμών, κάνει ο Γ.Γ. της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.