Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 670 θάνατοι σε ένα 24ωρο στην Ισπανία

Παρά τον μεγάλο αριθμό νεκρών, καταγράφεται ο μικρότερος απολογισμός εδώ και 10 ημέρες...

Η Ισπανία ανακοίνωσε 674 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφοντας τον μικρότερο απολογισμό εδώ και 10 ημέρες και μικρότερη αύξηση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι θάνατοι από την αρχή της πανδημίας ανέρχονται σε 12.418 στην Ισπανία, που καταμετρά τους περισσότερους νεκρούς πίσω από την Ιταλία. Ο αριθμός των θανάτων, σε διάστημα μίας ημέρας, κορυφώθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου με 950 νεκρούς.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 5,7% το τελευταίο 24ωρο έναντι έως και 30% σε διάστημα μίας ημέρας προηγουμένως.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid-19 κατέγραψε αύξηση 4,8% στα 130.759. Οι ρυθμοί διασποράς της επιδημίας φαίνεται, επομένως, ότι επιβραδύνονται, καθώς η εξάπλωσή της ήταν 8,2% την 1η Απριλίου και 14% πριν από 10 ημέρες.

Ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύτηκαν αυξήθηκε κατά 11%, στους 38.080.