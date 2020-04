Κόσμος

Times για κορονοϊό: ταχύτατη και τολμηρή η αντίδραση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τι αναφέριε η εφημερίδα για την ταχύτητα της λήψης μέτρων στην Ελλάδα. Τι λέει για .τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης στο ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού νωρίτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα κατά της εξάπλωσής του, τονίζει σημερινό άρθρο των Times του Λονδίνου. Σημειώνοντας τις «ιδιαιτερότητες» του λαού μας, το άρθρο επαινεί τις ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των κρουσμάτων και θυμάτων του κορονοϊού στην χώρα μας.

«Οι Έλληνες είναι δύσκολος λαός. Πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία για να παραβιάζουν τους κανόνες, να αψηφούν τις προθεσμίες και να θέτουν το γενικό καλό σε δεύτερη μοίρα. Όμως με την κρίση του κορονοϊού στην Ευρώπη δείχνουν μια σπάνια και νηφάλια πλευρά στην απείθαρχη φύση τους», γράφει ο συντάκτης του άρθρου, τονίζοντας την «ταχύτατη και τολμηρή» όπως την αποκαλεί αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στο ξεκίνημα της κρίσης με μέτρα τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και οικονομίας: «... με πρόωρη διακοπή λειτουργίας των σχολείων, ξενοδοχείων και καταστημάτων. Μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 9 δις. Λίρες) έχει υποσχεθεί στους φορολογούμενους για να μειωθούν οι απώλειές τους».

Σε αυτή τη χώρα των 11 εκατομμυρίων ελάχιστες είναι οι στιγμές πανικού, αναφέρει επίσης το άρθρο. «Οι ουρές στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ήρεμες και κανονικές. Και περίπου 7 στους 10 Έλληνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους κάθε βράδυ στις 6 μ.μ., παρακολουθώντας τον επικεφαλής υγείας του έθνους και τον συντονιστή εθνικής ασφάλειας να εκδίδουν ενημερώσεις και προειδοποιήσεις για τον ιό».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στα «κακώς κείμενα» που παρατηρήθηκαν στο ξεκίνημα των μέτρων. Αν και στην αρχή της κρίσης - αναφέρει ο αρθρογράφος - τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ρόδινα με πολλούς να βγαίνουν στις παραλίες και τα πάρκα, αγνοώντας τις συστάσεις της κυβέρνησης, οι αρχές άμεσα πήραν μέτρα, απαγορεύοντας τις άσκοπες κινήσεις ακόμα και την πρόσβαση στα νησιά για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού. Τώρα πλέον οι Έλληνες χρειάζονται γραπτή άδεια για να βγουν από τα σπίτια του, ένα μέτρο ηλεκτρονικής επιτήρησης που επέβαλε μόνο η Κίνα.

«Δεν θα επιτρέψω σε κάποιους λίγους να υπονομεύσουν την ασφάλεια της πλειοψηφίας των Ελλήνων», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. «Όλα αυτά σε άλλες εποχές θα ήταν αιτία για μεγάλες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις στην Ελλάδα» σημειώνει το άρθρο, συμπληρώνοντας όμως: «Αλλά ένα χρόνο μετά την έξοδο από μια εξαντλητική δεκαετή οικονομική κρίση που κατέστρεψε πάνω από 100.000 μικρές επιχειρήσεις και άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους άνεργους, οι Έλληνες έχουν δημιουργήσει μια συλλογική ανοχή στις δυσκολίες».

Τα μέτρα φαίνεται να αποδίδουν, σημειώνει στη συνέχεια το άρθρο των Times, αναφέροντας πως μέχρι χθες οι αρχές είχαν καταγράψει συνολικά 1.673 κρούσματα και 68 θανάτους. «Τα πάμε καλά και πιθανότατα ξεφύγαμε από το σενάριο να μετατραπεί η Ελλάδα σε Ιταλία ή Ισπανία, δήλωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας, επικεφαλής της υγειονομικής επιτροπής κατά του κορονοϊού . Αλλά έχουμε ακόμα αρκετές κρίσιμες εβδομάδες μπροστά μας. Και πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία και να τηρήσουμε τους κανόνες, συμπλήρωσε», σημειώνει το άρθρο, που κλείνει με μια αναφορά στην αποδοχή των μέτρων από τους Έλληνες. «Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, σχεδόν εννέα στους 10 ερωτηθέντες Έλληνες υποστηρίζουν τους σκληρούς περιορισμούς» τονίζει ο συντάκτης, συμπληρώνοντας ακόμα πως η έγκαιρη και σταθερή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην κρίση, αύξησε και τη δημοτικότητα του Έλληνα πρωθυπουργού κατά οκτώ μονάδες, ανεβάζοντας την στο 53%.