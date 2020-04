Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: “μπλόκο” σε δεκάδες αλλοδαπούς στα ΚΤΕΛ Κηφισού (εικόνες)

Συνεχείς οι έλεγχοι των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την αποτροπή άσκοπων μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο διενέργειας συστηματικών ελέγχων για την εφαρμογή του μέτρου του περιορισμού της κυκλοφορίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέβησαν σε ελέγχους στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίσθηκαν 17 αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν προβεί στην έκδοση εισιτηρίου με τελικό προορισμό τα Ιωάννινα και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης.

Σε βάρος των 17 αλλοδαπών, στους οποίους δεν επιτράπηκε η επιβίβαση, βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.