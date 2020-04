Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για κορονοϊό: παραλείψεις, ολιγωρίες και προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων

70 + 1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση. Βολές στην κυβέρνηση για τα μέτρα από την Έφη Αχτσιόγλου.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να μην καταλαβαίνει το βάθος της ύφεσης που έρχεται μπροστά μας. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνει δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποιότητα, ούτε στον χρόνο λήψης», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στον τ/σ ΣΚΑΪ.

«Το ποσό των κυβερνητικών μέτρων είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η ποιότητά τους είναι προβληματική διότι δημιουργούν έναν δρόμο για απολύσεις και μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, το πακέτο δεν είναι εμπροσθοβαρές για να προλάβει τις εξελίξεις», σημείωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί ένα οικονομικό σχέδιο που ανταποκρίνεται στις συνθήκες του κορωνοϊού, καλύπτει τα πεδία της οικονομίας και της εργασίας, είναι απολύτως κοστολογημένο, με συγκεκριμένα μέτρα και με πλήρη περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν κλείσει η περίοδος της υγειονομικής κρίσης οι εργαζόμενοι να βρίσκονται κατά το δυνατόν στο ίδιο επίπεδο εισοδήματος και οι επιχειρήσεις στην ίδια περίπου κατάσταση, όπως πριν την έναρξη της κρίσης», υπογράμμισε. Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «τα μέτρα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρή, για να στηρίξουν το επίπεδο του εισοδήματος των πολιτών και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσει να είναι γρήγορη η ανάκαμψη. Η κρίση είναι δεδομένη, το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε γρήγορη ανάκαμψη».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την πλήρη μισθολογική κάλυψη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έκλεισαν και πλήττονται, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και τη διατήρηση των συμβάσεων εργασίας όπως είναι, αυτό είναι και το κρίσιμο. Αντιθέτως οι επιλογές της κυβέρνησης είναι: α) η αναστολή συμβάσεων εργασίας, δηλαδή μετατρέπει τους εργαζόμενους σε άνεργους επιδοματούχους χωρίς καν τη δέσμευση για όλες τις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους ίδιους εργαζόμενους με τους ίδιους μισθούς και τους ίδιους όρους εργασίας, β) η εκ περιτροπής εργασία, όπου οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται με τον μισό μισθό».

Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «δεν υπάρχει ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα, το σύμφωνο σταθερότητας έχει ανασταλεί και οι δαπάνες για τον κορωνοϊό εξαιρούνται, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας είναι ισχυρά, υπάρχει το μαξιλάρι των 37 δισ. ευρώ που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης αν θα φτιαχτεί ένα σωστό μείγμα εμπροσθοβαρών μέτρων για να είναι γρήγορη η ανάκαμψη». Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να καλυφθούν οι επισφαλώς εργαζόμενοι και οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που είναι αυτή τη στιγμή εντελώς ακάλυπτοι από τα μέτρα της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνοντας παραλείψεις, ολιγωρίες και προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, καταθέτει 70 + 1 προτάσεις για την Δημόσια Διοίκηση και τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αφορούν πρόσθετες ενέργειες στην λειτουργία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην προστασία του προσωπικού και των εργαζομένων, στη στήριξη των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των θέσεων εργασίας και στην πρόβλεψη άμεσων ενεργειών για στήριξη κοινωνικών πολιτικών.

Οι 70 + 1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα αποσταλούν στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και θα συζητηθούν σε τηλεδιάσκεψη του Τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Τρικάλων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τους επικεφαλής των παρατάξεων της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη, Δήμαρχο Νικαίας – Ρέντη κ. Γιώργο Ιωακειμίδη, Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη, Δήμαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυμπέρη, και μέλος Δημοτ. Συμβ. Πετρούπολης κ. Νικολαο Σακούτη.



Στις 70 + 1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων αναφέρονται:



«Είναι αυτονόητο για εμάς ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στα μέτρα ατομικής ευθύνης του πολίτη. Την κύρια ευθύνη οφείλει να την αναλάβει το κράτος, με τις θεσμικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακές προβλέψεις της κυβέρνησης, για τα άμεσα προβλήματα της κρίσης του κορωνοϊού και για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αυξάνονται καθημερινά. Οι ΟΤΑ μπορούν και οφείλουν να γίνουν ασπίδα προστασίας των πολιτών απέναντι στην υγειονομική και την οικονομική κρίση.

Γι αυτό, για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους και βασική πρόταση μας, η επέκταση σε δράσεις η στήριξη και η ουσιαστική ενδυνάμωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ο διπλασιασμός, τουλάχιστον, του προγράμματος.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, σήμερα, η άμεση στελέχωση με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της τηλεφωνικής υποστήριξης, των αναγκαίων υπηρεσιών για τους συμπολίτες μας που διαβιούν χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον (ηλικιωμένους, ΑμεΑ καθώς και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα), ώστε να καλυφθούν ανάγκες Προμηθειών τροφίμων και αναγκαίων ειδών, φαρμάκων, συνταγογράφησης χρόνιων νοσημάτων, για την παροχή κοινωνικών αγαθών αν δεν διαθέτουν όπως τηλεφώνου, θέρμανσης, τηλεόρασης, ηλεκτρικού, νερού, και προγραμμάτων σίτισης.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η ύπαρξη κινητών μονάδων υγείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινή επαφή με κοινό και σε ειδικές ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. (εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων, εργαζόμενοι σε τράπεζες, άστεγοι κλπ). Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η φιλοξενία στους Άστεγους συμπολίτες μας, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν γενικές οδηγίες-κυρίως τη βασική ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών, αναστολή πληρωμής ενοικίων δημοτικών και δημόσιων καταστημάτων, απαλλαγή τελών χρήσης ως το τέλος του χρόνου, με ρύθμιση αυτών των οφειλών σε 24 μήνες, με επέκταση των μισθώσεων που λήγουν και πλήρη κάλυψη των μισθών των εργαζομένων.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η φροντίδα των εργαζομένων των Δήμων και των Δημόσιων μονάδων, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης τόσο με την κάλυψη όλων των αναγκαίων μέσων προφύλαξης (που παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις), την αποφυγή του συνωστισμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας όσο και με την πραγματική στήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Γι αυτό προτείνουμε τη διεύρυνση του δώρου Πάσχα και την απόδοση έκτακτου επιδόματος στους εργαζόμενους των ΟΤΑ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής με πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη στήριξη των Δήμων με ένα νέο έκτακτο πρόγραμμα πραγματικής και όχι προσχηματικής βοήθειας τους, αντίστοιχο με τον «Φιλόδημο», την ύπαρξη ειδικών τιμολογίων για τις ανάγκες λειτουργίας των Δήμων και τη στήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Για εμάς, είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, η άμεση στελέχωση των Διευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, ειδικά με επόπτες υγείας. Τέλος, για εμάς είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, ο κεντρικός σχεδιασμός, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και αναπτυξιακής ύφεσης, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης. Για αυτό εκτός των άλλων προτείνουμε σήμερα, ως πρώτη φάση, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που θα αποτρέψει την κατάρρευση εκατοντάδων Δήμων τους επόμενους μήνες, την συνέχιση των έργων του Φιλόδημου, την κατάργηση της αμφισβητούμενης διαδικασίας αξιολόγησης, που προβλέπεται στην ΠΝΠ, από ιδιώτες εμπειρογνώμονες και την ανάθεση στους Δήμους έργων για την σύνδεση όλων των κτιρίων με οπτικές ίνες, αυξάνοντας τη δυνατότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, πολεμώντας την ανεργία και δίνοντας ένα σημαντικό δημοτικό έσοδο στους Δήμους, από τις τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

Καταθέτουμε τις προτάσεις μας στην Κυβέρνηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα την συνεπή στάση μας, την σταθερότητα στις διακηρυγμένες μας θέσεις και την θεσμική λειτουργία μας ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, βοηθώντας τη χώρα και τους πολίτες, μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε αντίθεση με την επικοινωνιακή τακτική, τα αποσπασματικά και ελλιπή μέτρα. Η έλλειψη σχεδιασμού, η αναίρεση του προγραμματισμού του ΣΥΡΙΖΑ για μόνιμες θέσεις εργασίας και ολιγωρίες όπως η έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας και η μη πληρωμή των εργαζόμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» εδώ και μήνες αποδεικνύει πως αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τις κοινωνικές ανάγκες και όσους δίνουν την πραγματική μάχη.

Στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την στήριξη της κοινωνίας, στην Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε αυτή τη κρίσιμη εποχή, συμβάλουμε με προτάσεις ρεαλιστικές και θέσεις κοινωνικής ευαισθησίας, ευθύνης και αλληλεγγύης, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του ελληνικού λαού. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης όλων.»