Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία στη βόρεια Ελλάδα.

Στην απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων προχώρησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, «από ώρα 13:40, με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής-Πόρτο Λάγους-Ξάνθης».