Κορονοϊός: μείωση στον ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων στη Γερμανία

Την ίδια ώρα όμως αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων. Τα τελευταία στοιχεία από Ολλανδία και Ελβετία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5.936 τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχονται πλέον σε 91.714, με τον ρυθμό αύξησής τους να καταγράφει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός σήμερα ισοδυναμεί με μια μείωση 146 κρουσμάτων σε σύγκριση με τα 6.082 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν το Σάββατο, που ήταν επίσης μειωμένα σε σύγκριση με τα 6.174 κρούσματα που καταγράφηκαν την Παρασκευή.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 184 και ανέρχεται πλέον σε 1.342.

Την ίδια ώρα, στην Ελβετία, το σύνολο των νεκρών στην επιδημία του νέου κορονοϊού αυξήθηκε κατά 19, στα 559, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των ανθρώπων που διαγνώστηκαν θετικοί στη νόσο COVID-19 αυξήθηκε σε 21.100 από 20.278 χθες.

Στην Ολλανδία, εξάλλου, ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 115, στα 1.766, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 1.224 και ανέρχονται πλέον σε 17.851, επισημαίνει το ολλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.