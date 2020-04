Πολιτισμός

Εικονική ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (βίντεο)

Γνωρίστε τους θησαυρούς του Μουσείου μέσω της πρωτοβουλίας “Συζητώντας με την Ιστορία” του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, “Συζητώντας με την Ιστορία”, καλεί σε εικονικούς περιπάτους στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους και στους εποπτευόμενους οργανισμούς του, όσο μένουμε σπίτι.

Όπως ενημερώνει σε σχετική ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, «μετά τους 11 θησαυρούς του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, σήμερα θα δούμε 5 + 4 θησαυρούς του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου».

«Σε μια περιήγηση από τους πρώιμους νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας, μέχρι τις τελευταίες αναλαμπές του αρχαίου κόσμου, η Διευθύντρια του ΕΑΜ, Δρ. Μαρία Λαγογιάννη, μάς παρουσιάζει 9 θησαυρούς του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1889 και είναι το σημαντικότερο στο είδος του παγκοσμίως.

Η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Ασθενίδη, η μουσική του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργου Κουμεντάκη και η παραγωγή του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.