Κορονοϊός: Έριχναν ιατρικά απόβλητα σε κάδους ανακύκλωσης

Ποια μέτρα ελήφθησαν μετά από τις αναφορές που έγιναν στην Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και τους ελέγχους από ειδικούς.

Την άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές αποφάσισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά από συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση: «Δυστυχώς παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες ότι σε ορισμένα νοσοκομεία δεν γίνεται ορθή χρήση των μπλε κάδων της ανακύκλωσης, των κάδων δηλαδή που προορίζονται για να πετούν οι πολίτες συσκευασίες χαρτιού, πλαστικού, και αλουμινίου, μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν σε αυτούς τους κάδους ιατρικά απόβλητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 στους εργαζομένους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα απόβλητα αυτά».

Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνση των μπλε κάδων που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία και κλινικές.

Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων που προκύπτουν από υγειονομικές μονάδες θα οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).

Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας, με παράλληλη τροποποίηση των δρομολογίων αποκομιδής των μπλε κάδων, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία της ανακύκλωσης στη χώρα, εξασφαλίζοντας την προστασία όλων των εμπλεκομένων σε αυτή.