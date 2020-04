Κόσμος

Ο κορονοϊός “σαρώνει” τη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στα «χνάρια» της Ιταλίας και της Ισπανίας η Βρετανία.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στη Βρετανία αυξήθηκε κατά 621 και ανέρχεται πλέον σε 4.934 (έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας της 4ης Απριλίου), έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας.

Έως τις 11.00 το πρωί ώρα Ελλάδας σήμερα, συνολικά εξετάστηκαν 195.524 άνθρωποι εκ των οποίων οι 47.806 διαγνώστηκαν με τη νόσο Covid-19, έγινε γνωστό από το υπουργείο.