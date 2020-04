Οικονομία

Βορίδης: θα υπάρξει σχέδιο για τυχόν έλλειψη τροφίμων

Αν και όπως τόνισε δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος, το Υπουργείο οφείλει να εξετάζει κάθε σεάριο. Τι λέει για τις αυξήσεις σε τιμές προϊόντων και την στήριξη των παραγωγών που πλήττονται.

Δεν είναι ορατός ο κίνδυνος για έλλειψη τροφίμων, διαβεβαιώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα της Κυριακής», και επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις «ασυμμετρίες» που προκαλεί η κρίση του κορονοϊού στην παραγωγή, ενώ τονίζει ότι οι πληττόμενοι παραγωγοί δεν θα μείνουν χωρίς στήριξη.

«Μέχρι στιγμής δεν είναι ορατός τέτοιος κίνδυνος, αν και θα συγκροτήσουμε στο υπουργείο μία ομάδα ειδικών για να εξετάσουν κινδύνους και να επεξεργαστούν σενάρια. Αυτή τη στιγμή η παραγωγική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά, αν και στην αγορά έχουν εμφανιστεί ασυμμετρίες κυρίως στην αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια, στην ανθοπαραγωγή, σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά και στον οινοποιητικό κλάδο».

Αντίθετα σημειώνει ότι η αυξημένη ζήτηση σε ζυμαρικά ενίσχυσε την τιμή του σκληρού σιταριού, ενώ στην αρχή της κρίσης αυξημένη ήταν η ζήτηση και σε χοιρινό και βόειο κρέας.

Ο υπουργός απαντάει και σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομίας δεν τους καλύπτουν όλους λέγοντας ότι τα συνολικά μέτρα είναι ύψους 3,3% του ΑΕΠ.

«Σήμερα τα μέτρα καλύπτουν 1,7 εκατ. εργαζόμενους, δηλαδή 8 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, 700 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και 800 χιλιάδες επιχειρήσεις, δηλαδή τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις» τονίζει ο υπουργός.

Τέλος ο κ. Βορίδης θεωρεί θετική τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων στην ΕΕ αλλά επισημαίνει ότι μόνη πραγματικά ευρωπαϊκή πρόταση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είναι έκδοση ευρωομολόγου.