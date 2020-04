Κοινωνία

Μαλακάσα: κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ιχνηλάτησε τις επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος

Ελέγχθηκαν δεκάδες άτομα και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ποιοι μπήκαν σε υγειονομική απομόνωση.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Μαλακάσας για την ιχνηλάτηση των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 που βρέθηκε στη συγκεκριμένη δομή.

Ελέγχθηκαν συνολικά 100 άτομα και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος αφού εξετάσθηκαν ετέθησαν σε υγειονομική απομόνωση.

Επίσης ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του προγράμματος PHILOS του ΕΟΔΥ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής , καθώς και του Ελληνικού Στρατού. Εδόθησαν οδηγίες στο προσωπικό και στους φιλοξενούμενους και έγινε διανομή υγειονομικού υλικού .