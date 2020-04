Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Τάκη Ζαχαράτο για... “εμβόλια χιούμορ”!

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου σε μια απολαυστική εκπομπή-“ξόρκι” κατά του κορονοϊού.

Την Δευτέρα 6 Απριλίου, εκτάκτως στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο, σε ένα «Ενώπιος Ενωπίω» αντίδοτο στο κλίμα των ημερών.

Ο πολυτάλαντος ηθοποιός μάς «εμβολιάζει» με χιούμορ κατά του κορονοϊού, σε μία διαφορετική συνέντευξη για την πορεία και την καριέρα του, αλλά και με πλούσιο υλικό από τις μεταμφιέσεις και τις μιμήσεις του.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου

#EnwpiosEnwpiw